Названы самые популярные и необычные имена новорожденных в 2017 году

В 2017 году в Киеве родилось около 36 тысяч детей, показатели рождаемости почти не изменились.Об этом сообщил начальник Главного управления юстиции Станислава Куценко, сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Киеве.Чаще всего новорожденным девочкам давали имена - София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Саломея. К редким именам относятся - Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лелея, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорика, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.Мальчиков родители чаще всего называли - Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей. Среди редких имен мальчиков популярны следующие: Аристотелис, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.Редкими именами в прошлом году были Мирон, Борис, Захар и Всеволод...