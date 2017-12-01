Hyundai вывел на тесты обновлённый Tucson

Hyundai Tucson
Шпионские фото
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Фотографы-шпионы сумели отловить в объективы своих всевидящих камер замаскированный прототип обновлённого кроссовера Hyundai Tucson. Ожидается, что официальная премьера «посвежевшего» автомобиля состоится позже в этом году или в начале следующего года.
Обновлённый кроссовер Hyundai Tucson
CarScoops
Судя по шпионским фото, после обновления внедорожник Hyundai Tucson получит новый передний и задний бампер, пересмотренную радиаторную решётку, модифицированную светотехнику. Также предполагается, что у модели появится новый капот и новая дверца багажника.
Обновлённый кроссовер Hyundai Tucson
Фото: CarScoops
По неофициальным данным, обновлённый Hyundai Tucson будет предложен на мировом рынке с улучшенными силовыми агрегатами. Помимо этого, в оснащение автомобиля появится больше продвинутых систем безопасности и помощи водителю, а также улучшенная информационно-развлекательная система.
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