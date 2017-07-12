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Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве
В ночь на Рождество в Киеве произошло кровавое убийство
Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
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Раскопки под Почтовой площадью законсервировали: дальнейшие работы могут обрушить центр Киева
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Нацгвардии Узбекистана поручена охрана общественного порядка
Мирзиёев рассказал об увольнениях в руководстве министерства обороны
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Сумма внешнего долга Молдавии превысила 6,7 миллиардов долларов
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| Фото звезд одного возраста: удивительная разница налицо
Шоу-Биз и культура
Фото звезд одного возраста: удивительная разница налицо
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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