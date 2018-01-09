| | У берегов Китая взорвался нефтяной танкер: существует угроза серьезной экологической катастрофы
Социум

У берегов Китая взорвался нефтяной танкер: существует угроза серьезной экологической катастрофы

четверг, 11 января 2018, 07:46
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На борту нефтяного танкера Sanchi, который столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у берегов Китая, произошел взрыв, последствия которого серьезно угрожают экологии.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта КНР.
Взрыв на танкере прогремел 10 января. Из-за происшествия были приостановлены работы по ликвидации огня, а поисково-спасательные суда отодвинуты на безопасное расстояние.
Также отмечается, что происшествие несет угрозу для экологии. По словам специалистов, газовый конденсат содержит в себе токсичный сероводород и при испарении может загрязнить атмосферу. Также конденсат после горения распадается на ядовитые пары, которые могут попасть в организм человека и нанести ему серьезный вред.
Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото пожара на нефтяном танкере у берегов Китая...

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