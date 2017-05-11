| | Силы АТО понесли самые крупные потери на Донбассе за последнее время
Социум

Силы АТО понесли самые крупные потери на Донбассе за последнее время

четверг, 11 января 2018, 07:19
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В районе проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки погибли трое защитников Украины.
Об этом 11 января сообщает пресс-центр штаба АТО.
"К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один - получил боевую травму", - отмечается в сообщении военных.
Всего же за указанное время на Донбассе были зафиксированы 7 обстрелов со стороны боевиков. Один раз украинские военные открывали ответный огонь.
На луганском направлении боевики из минометов различных калибров били по укреплениям ВСУ в районе Троицкого. Особенно напряженная ситуация была в районе Светлодарской дуги.
"В частности, на подступах к Луганскому агрессор неоднократно, как днем так и вечером, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вокруг Новолуганского полтора часа враг обстреливал наши позиции из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров", - отмечают в штабе.
Именно на этом направлении силам АТО пришлось открыть ответный огонь, так как существовала непосредственная угроза жизни защитников.
На донецком направлении противник нарушал минские договоренности возле Верхнеторецкого и шахты Бутовка, открывая огонь из станковых гранатометов.
Ранее сообщалось об ожесточенном многочасовом бое в районе населенного пункта Зайцево, в результате которого погиб по меньшей мере один боец...

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