Остаемся привязаны к России: знаменитая писательница высказалась о культурной зачистке

четверг, 11 января 2018, 07:13Поделитьсяпереглянути новину українськоюУкраинцы не замечают до какой степени остаются привязанными к "русскомирному" возу и сами о себе продолжают говорить так, как колонизатор запрограммировал еще три-четыре поколения назад.Такое мнение высказала в интервью "Апострофу" украинская писательница Оксана Забужко."Это только начало. На самом деле нам эти авгиевы конюшни чистить и чистить, хватит и моему поколению, и вашему. Когда западные корреспонденты брали первые интервью у только что избранной президентом Латвии Вайры Вике-Фрейберги, они говорили ей автоматически, как привыкли, - вот вы, мол, Латвия, "постсоветская страна". Согласитесь, для нас это до сих пор нормальная дефиниция, не режет ухо. А она ответила: "Young men, go out and wash your mouth (Молодые люди, пойдите и вымойте рот). Мы – не постсоветская страна, мы – страна, которая была под оккупацией и вернула себе независимость". А мы и не замечаем, до какой степени остаемся привязанными к этому "русскомирному" возу и сами о себе продолжаем говорить (а значит, и думать!) так, как колонизатор нас запрограммировал еще три-четыре поколения назад", - сказала Забужко."Погодите, вы думаете, что декоммунизация – это снять памятники и переименовать улицы? Конечно, это очень важно, кто бы спорил. Как человек, который непосредственно работает со словом, я настаиваю на том, что слово имеет магическую функцию. Съездите в тот же бывший Днепропетровск или, скажем, Запорожье – там вообще было что-то семь раз "имени Ленина" в районе этого несчастного Днепрогэса. Мало того, что памятник, так еще вокруг него "семь кругов Ленина"! И там вам расскажут, как реально началось что-то вроде "разморозки" общественной жизни в городе, что-то вроде оживания – именно после снятия этих советских "идолов" и после переименований. Будто эти города освободили от какого-то многолетнего сна, сняли "заклятие", - подчеркнула Забужко.Также писательница подвела книжные итоги 2017 года."То, что есть сейчас, – это книжный бум по сравнению с тем, что продолжалось 10 лет перед войной, когда все собиралось, сжималось, скручивалось, сворачивалось. Как по мне, мы сейчас вышли на самые высокие показатели украинского книжного рынка (это легко проверить даже по данным Книжной палаты) из всех, которые были. Золотое, "хлебное" время украинского книжного рынка пришлось где-то на середину 2000-х – в 2005-м запустили правительственную программу "Украинская книга", и в 2006-2007 годах начался подъем национального книгоиздания. Было несколько таких обнадеживающих лет, а затем, с 2008-го, все резко пошло на спад: нас стали жестко "паковать" под российских монополистов", - резюмировала Забужко.Подробнее читайте в материале "Апострофа": Донбасс давно начали "отделять" от Украины, нас заметали под поребрик - Оксана Забужко...