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Социум

NASA показало невероятное видео из центра Млечного Пути

четверг, 11 января 2018, 05:50
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Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео из центра Млечного Пути.
Данные для проекта были получены космической рентгеновской обсерваторией Чандра.
NASA показало невероятное видео из центра Млечного Пути

Данное видео позволяет наблюдателю самостоятельно исследовать гигантские звезды и сверхмассивную черную дыру в центре Галактики.
Ранее NASA опубликовало красивую фотографию Черного моря, снятую с орбиты Земли, где видна территория Украины. Отмечается, что часто в летний период в Черном море появляются жемчужные оттенки. Бирюзовые завитки – это цветение фитопланктона, который следует за водными течениями.
Как сообщал "Апостроф", в NASA зафиксировали над поверхностью Земли странные вспышки, настолько крупные, что их даже видно из космоса...

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