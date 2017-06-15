NASA показало невероятное видео из центра Млечного Пути

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Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео из центра Млечного Пути.
Данные для проекта были получены космической рентгеновской обсерваторией Чандра.
Данное видео позволяет наблюдателю самостоятельно исследовать гигантские звезды и сверхмассивную черную дыру в центре Галактики.
Ранее NASA опубликовало красивую фотографию Черного моря, снятую с орбиты Земли, где видна территория Украины. Отмечается, что часто в летний период в Черном море появляются жемчужные оттенки. Бирюзовые завитки – это цветение фитопланктона, который следует за водными течениями.
Как сообщал "Апостроф", в NASA зафиксировали над поверхностью Земли странные вспышки, настолько крупные, что их даже видно из космоса...