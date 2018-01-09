| | Волочковой со шпагатом не хватает: в сети едко высмеяли фото Путина с российскими артистами
Социум

Волочковой со шпагатом не хватает: в сети едко высмеяли фото Путина с российскими артистами

четверг, 11 января 2018, 05:29
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В сети активно обсуждают фотографию президента Российской Федерации Владимира Путина с российскими артистами.
Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил российский журналист Олег Кашин.
Так, на фото можно увидеть Тамару Гвердцители, Валерию, Льва Лещенко, Олега Газманова, Наташу Королеву, Игоря Крутого, Александра Маршала, Владимира Винокура, Надежду Бабкину, Александра Розенбаума, Игоря Николаева, Стаса Михайлова, Александра Буйнова, Йосифа Пригожина и дизайнера Валентина Юдашкина.
Волочковой со шпагатом не хватает: в сети едко высмеяли фото Путина с российскими артистами

"Команда молодости нашей", "Мне кажется, если встать рядом, то можно услышать, как скрипят суставы и натянутая пластикой кожа", "Волочковой со шпагатом не хватает", "Бал вампиров?", "Тайная вечеря прямо", - пишут в интернете.
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