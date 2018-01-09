Волочковой со шпагатом не хватает: в сети едко высмеяли фото Путина с российскими артистами

четверг, 11 января 2018, 05:29Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ сети активно обсуждают фотографию президента Российской Федерации Владимира Путина с российскими артистами.Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил российский журналист Олег Кашин.Так, на фото можно увидеть Тамару Гвердцители, Валерию, Льва Лещенко, Олега Газманова, Наташу Королеву, Игоря Крутого, Александра Маршала, Владимира Винокура, Надежду Бабкину, Александра Розенбаума, Игоря Николаева, Стаса Михайлова, Александра Буйнова, Йосифа Пригожина и дизайнера Валентина Юдашкина."Команда молодости нашей", "Мне кажется, если встать рядом, то можно услышать, как скрипят суставы и натянутая пластикой кожа", "Волочковой со шпагатом не хватает", "Бал вампиров?", "Тайная вечеря прямо", - пишут в интернете.Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взорвали смешные фото рождественской службы с премьером Путина в Москве...