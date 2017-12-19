Сумма внешнего долга Молдавии превысила 6,7 миллиардов долларов. За девять месяцев 2017 года она вырос на 8,1%.Руководитель национального банка Молдавии сообщил, что по итогам 2017 года государственный внешний долг страны составил 6,74 миллиарда долларов. Только за последние девять месяцев прошлого года он вырос на 8,1%. Основной причиной такого стремительного роста задолженности специалисты называют увеличение долга сектора государственного управления на 13,7%, а коммерческих банков – на 6,4%.В правительстве Молдовы сообщают, что за 2017 год долг страны перед Международным валютным фондом сократился на 10,1% и на данный момент составляет 262,82 миллиона долларов. Премьер министр страны уверен, что динамика роста внешнего долга объясняется положительным значением внешнего финансирования, а также постоянными колебаниями валютного курса в Молдове.Также руководство страны уверенно, что в 2018 году ситуацию удастся стабилизировать и внешний долг сократить...