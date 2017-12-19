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Экономика

Сумма внешнего долга Молдавии превысила 6,7 миллиардов долларов

Сумма внешнего долга Молдавии превысила 6,7 миллиардов долларов. За девять месяцев 2017 года она вырос на 8,1%.
Сумма внешнего долга Молдавии превысила 6,7 миллиардов долларов


Руководитель национального банка Молдавии сообщил, что по итогам 2017 года государственный внешний долг страны составил 6,74 миллиарда долларов. Только за последние девять месяцев прошлого года он вырос на 8,1%. Основной причиной такого стремительного роста задолженности специалисты называют увеличение долга сектора государственного управления на 13,7%, а коммерческих банков – на 6,4%.
В правительстве Молдовы сообщают, что за 2017 год долг страны перед Международным валютным фондом сократился на 10,1% и на данный момент составляет 262,82 миллиона долларов. Премьер министр страны уверен, что динамика роста внешнего долга объясняется положительным значением внешнего финансирования, а также постоянными колебаниями валютного курса в Молдове.
Также руководство страны уверенно, что в 2018 году ситуацию удастся стабилизировать и внешний долг сократить...

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