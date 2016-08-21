| | «Севилья» и «Эспаньол» вышли в четвертьфинал Копа дель Рей
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«Севилья» и «Эспаньол» вышли в четвертьфинал Копа дель Рей

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