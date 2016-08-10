| | На первый зимний сбор «Ростова» Карпин взял 27 футболистов
Спорт

На первый зимний сбор «Ростова» Карпин взял 27 футболистов

Еще по теме

На одной из улиц Ростова появился плакат «Валера, верим!»

На одной из улиц Ростова появился плакат «Валера, верим!»

10-08-2016, 17:47
Читать
Карпину не звонили из «Ростова», «Локомотива» и РФС

Карпину не звонили из «Ростова», «Локомотива» и РФС

8-08-2016, 23:09
Читать
Карпин может возглавить «Ростов» уже на этой неделе

Карпин может возглавить «Ростов» уже на этой неделе

8-08-2016, 14:47
Читать
«Ростов» изучает кандидатуры Кучука и Карпина

«Ростов» изучает кандидатуры Кучука и Карпина

7-08-2016, 17:15
Читать
Валерий Карпин назвал лучших российских футболистов в истории

Валерий Карпин назвал лучших российских футболистов в истории

3-08-2016, 12:23
Читать
Калачев: Уже приходим в нормальное рабочее состояние

Калачев: Уже приходим в нормальное рабочее состояние

25-01-2016, 11:33
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail