Экс-футболист «Шахтёра» дисквалифицирован на три месяца

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Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве
В ночь на Рождество в Киеве произошло кровавое убийство
Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
В центре Киева произошел взрыв
Раскопки под Почтовой площадью законсервировали: дальнейшие работы могут обрушить центр Киева
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Германии выступает за отмену санкций против РФ
В Украине существенно повысили оклады учителям
Как соблюдается режим тишины в зоне АТО: обстрелы участились, есть погибшие
Михеил Саакашвили отменил марш
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В Минсельхозе РФ обсудили планы на год
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Студент КубГАУ получил международную стипендию Фонда CLAAS
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Призрак в шапочке с помпоном обворовала десятки уральцев
Разогревавший еду солдат спалил БТР и гранатомет
Луценко сообщил, когда в Раде подумают об иммунитете Добкина
В Украине запустят первую солнечную электростанцию в Чернобыле
Новый глава МИД Польши пообещал поддерживать евроинтеграцию Украины
Социум
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День Спасибо: поблагодарить друг друга никогда не поздно
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Киевские Ведомости
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Лия Самойлова
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