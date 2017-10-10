Это просто праздник какой-то

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В ночь на Рождество в Киеве произошло кровавое убийство
Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
В центре Киева произошел взрыв
Раскопки под Почтовой площадью законсервировали: дальнейшие работы могут обрушить центр Киева
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Германии выступает за отмену санкций против РФ
В Украине существенно повысили оклады учителям
Как соблюдается режим тишины в зоне АТО: обстрелы участились, есть погибшие
Михеил Саакашвили отменил марш
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Экономика
РћР±РµРґРЅРµРІС€РёРµ СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅРµ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР»Рё СЂРµРєРѕСЂРґ РїРѕ РѕР±СЂР°С‰РµРЅРёСЏРј Р·Р° РєСЂРµРґРёС‚Р°РјРё РїРѕРґ 600% РіРѕРґРѕРІС‹С…
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В Украине запустят первую солнечную электростанцию в Чернобыле
Новый глава МИД Польши пообещал поддерживать евроинтеграцию Украины
Социум
РЎРµР»СЊС‡Р°РЅРµ РЅР°РєР°РЅСѓРЅРµ РІС‹Р±РѕСЂРѕРІ: РєС‚Рѕ СЂРµС€РёС‚ РёС… РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹: РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚, Р“РѕСЃРґСѓРјР° РёР»Рё РјРµСЃС‚РЅС‹Рµ РІР»Р°СЃС‚Рё (Р’РР”Р•Рћ)
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День Спасибо: поблагодарить друг друга никогда не поздно
Р’ РЁРІРµР№С†Р°СЂРёРё Р·Р°С‰РёС‚СЏС‚ СЃРѕР±Р°Рє, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рј РІР»Р°РґРµР»СЊС†С‹ РјРµС€Р°СЋС‚ Р»Р°СЏС‚СЊ
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Киевские Ведомости
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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