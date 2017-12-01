| | Джима и Семеренко вошли в топ-5 индивидуальной гонки в Рупольдинге
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Джима и Семеренко вошли в топ-5 индивидуальной гонки в Рупольдинге

Джима и Семеренко вошли в топ-5 индивидуальной гонки в Рупольдинге
Две украинских биатлонистки Юлия Джима и Валя Семеренко остановились в шаге от медали в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Обе украинки синхронно на стрельбище выбили 20 мишеней из 20, но этого оказалось недостаточно, чтобы заработать призовое место. Казалось, верный подиум у Джимы отобрала сенсационная канадка Розанна Кроуфорд, которой удалось впервые в карьере финишировать в топ-3 в личной гонке на этапе Кубка мира.

Вторую и последнюю индивидуальную гонку в сезоне выиграла Доротея Вирер, для которой эта победа стала четвертой в карьере и первой с февраля 2016 года. Второй с одним промахом стала Кайса Макарайнен, сумевшая приблизиться к Анастасии Кузьминой в личном зачете Кубка мира.

Обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок в сезоне 2017-2018 стала белоруска Надежда Скардино, которая к победе в Эстерсунде добавила седьмое место в Рупольдинге. Юлия Джима заняла второе место, отстав от Скардино всего на пять очков.
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Рупольдинг. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) 41:29.0
2. Кайса Макаряйнен (Финляндия, 1+0+0+0) +12.7
3. Розанна Кроуфорд (Канада, 0+0+0+0) +21.2

4. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +45.9
5. Валя Семеренко (Украина, 0+0+0+0) +52.6
19. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+0+1) +2:22.4
22. Ирина Варвинец (Украина, 0+0+1+1) +2:30.4
62. Юлия Журавок (Украина, 0+1+1+1) +4:55.9
Елена Пидгрушная (Украина, 0+0+1+2) - не финишировала...

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