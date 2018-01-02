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Спорт

«Шахтер» отпустил бразильского защитника в Грецию

«Шахтер» отпустил бразильского защитника в Грецию
Чемпион Украины «Шахтер» расстался с бразильским легионером Марсио Азеведо.

«Шахтер» официально объявил об уходе Азеведо в ПАОК. Бразилец перебрался в Грецию на правах аренды до 30 июня 2018 года. Фактически Азеведо окончательно уехал из Украины, поскольку его контракт с «Шахтером» истекает летом текущего года.

Азеведо выступал в «Шахтере» с августа 2014 года. Экс-защитник «Металлиста» из-за тяжелой травмы в донецком гранде за 3,5 года отыграл лишь 28 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.
«Шахтер» уже определился с заменой для Азеведо. Новым конкурентом основного левого защитника Исмаили станет воспитанник «горняков» Николай Матвиенко, которую первую часть сезона на правах аренды провел в полтавской «Ворскле».
«Очень рад быть в Шахтере! Передо мной открываются новые возможности. Теперь все зависит только от меня, моей работы и отдачи, стремления проявить свои лучшие качества», - прокомментировал Матвиенко свое возвращение в «Шахтер».

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Николай Матвиенко к 21 году отыграл в сборной Украины шесть матчей. В рамках украинской Премьер-лиги на счету защитника «Шахтера» 32 матча и два очка по системе гол+пас (1+1)...

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