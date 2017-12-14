| | УЕФА представил сборную года по версии болельщиков
Спорт

УЕФА представил сборную года по версии болельщиков

УЕФА представил сборную года по версии болельщиков
Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал символическую сборную 2017 года по версии посетителей официального сайта организации.

Участие в голосовании от УЕФА взяли почти 8 миллионов человек. Наибольшее количество голосов получил защитник «Реала» Серхио Рамос (588 тысяч), которого в свою символическую сборную включили 73,7% участников голосования на официальном сайте УЕФА.
В сборной года доминируют представители «Реала» - действующего победителя Лиги Чемпионов и чемпиона Испании. Мадридский гранд представляют Серхио Рамос, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич и Криштиану Роналду.
В команде года по два представителя Бразилии, Бельгии и Италии, а также по одному игроку из Испании, Германии, Хорватии, Аргентине и Португалии.

Читайте также: УЕФА представила символическую сборную 2016 года

Символическая сборная года по версии болельщиков:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

Защитники: Дани Алвес («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Марсело («Реал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал»).

Нападающие: Эден Азар («Челси»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»)...

Еще по теме

Роналду и Месси вошли в сборную года по версии IFFHS

Роналду и Месси вошли в сборную года по версии IFFHS

14-12-2017, 05:30
Читать
УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов

УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов

5-06-2017, 22:20
Читать
УЕФА представил символическую сборную 2016 года

УЕФА представил символическую сборную 2016 года

6-01-2017, 10:13
Читать
УЕФА представила символическую сборную 2016 года

УЕФА представила символическую сборную 2016 года

5-01-2017, 20:53
Читать
Месси, Роналду и Неймар - в команде года по версии УЕФА

Месси, Роналду и Неймар - в команде года по версии УЕФА

8-01-2016, 18:15
Читать
ФИФА назвал кандидатов в сборную года

ФИФА назвал кандидатов в сборную года

26-11-2015, 20:34
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail