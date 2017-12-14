УЕФА представил сборную года по версии болельщиков

Участие в голосовании от УЕФА взяли почти 8 миллионов человек. Наибольшее количество голосов получил защитник «Реала» Серхио Рамос (588 тысяч), которого в свою символическую сборную включили 73,7% участников голосования на официальном сайте УЕФА.В сборной года доминируют представители «Реала» - действующего победителя Лиги Чемпионов и чемпиона Испании. Мадридский гранд представляют Серхио Рамос, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич и Криштиану Роналду.В команде года по два представителя Бразилии, Бельгии и Италии, а также по одному игроку из Испании, Германии, Хорватии, Аргентине и Португалии.Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).Защитники: Дани Алвес («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Марсело («Реал»).Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал»).Нападающие: Эден Азар («Челси»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»)...