Фред подписал новый контракт с «Шахтером»

В комментарии для бразильского издания «O Globo» Фред сообщил о продлении контракта с «Шахтером». Предыдущее соглашение, подписанное в июне 2016 года, было рассчитано до лета 2021 года.«Мой друг сообщил мне о том, что есть интерес «Манчестер Сити» и Гвардиолы. Я рад, что мой футбол оценили в Европе. Мы с «Шахтером» вышли из оченьсерьезной группы, в которой был и «Манчестер Сити». Теперь надо работать дальше.Контакта с Гвардиолой не было, все по-прежнему. Мой агент ничего мне не говорил. Я спокоен и подписал новый контракт с «Шахтером», это еще пять лет. Я здесь счастлив и хочу продолжать выступления в Лиге чемпионов. Если есть какой-то интерес, поговорю с агентом, но я настроен спокойно», - сказалФред.Согласно информации портала «Трансфермаркет», новое соглашение Фреда с «Шахтером» рассчитано до 30 июня 2023 года. О том, прописана ли в соглашении сумма отступных, неизвестно.Ранее британская пресса сообщила о вероятном переходе Фреда в «Манчестер Сити». Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов...