| | Фред подписал новый контракт с «Шахтером»
Спорт

Фред подписал новый контракт с «Шахтером»

Фред подписал новый контракт с «Шахтером»
Бразильский полузащитник «Шахтера» Фред заключил с украинским клубом новое соглашение.

В комментарии для бразильского издания «O Globo» Фред сообщил о продлении контракта с «Шахтером». Предыдущее соглашение, подписанное в июне 2016 года, было рассчитано до лета 2021 года.

«Мой друг сообщил мне о том, что есть интерес «Манчестер Сити» и Гвардиолы. Я рад, что мой футбол оценили в Европе. Мы с «Шахтером» вышли из очень
серьезной группы, в которой был и «Манчестер Сити». Теперь надо работать дальше.

Контакта с Гвардиолой не было, все по-прежнему. Мой агент ничего мне не говорил. Я спокоен и подписал новый контракт с «Шахтером», это еще пять лет. Я здесь счастлив и хочу продолжать выступления в Лиге чемпионов. Если есть какой-то интерес, поговорю с агентом, но я настроен спокойно», - сказал
Фред.

Согласно информации портала «Трансфермаркет», новое соглашение Фреда с «Шахтером» рассчитано до 30 июня 2023 года. О том, прописана ли в соглашении сумма отступных, неизвестно.

Читайте также: Ракицкий подписал новый контракт с «Шахтером»

Ранее британская пресса сообщила о вероятном переходе Фреда в «Манчестер Сити». Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов...

Еще по теме

Лидер «Шахтера» близок к переходу в «Манчестер Сити»

Лидер «Шахтера» близок к переходу в «Манчестер Сити»

9-01-2018, 19:40
Читать
«Манчестер Сити» может подписать лидера «Шахтера»

«Манчестер Сити» может подписать лидера «Шахтера»

24-12-2017, 22:55
Читать
«Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» интересуются лидером «Шахтера»

«Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» интересуются лидером «Шахтера»

12-11-2017, 15:17
Читать
Тайсон подписал новый контракт с «Шахтером»

Тайсон подписал новый контракт с «Шахтером»

26-05-2017, 04:35
Читать
Ракицкий подписал новый контракт с «Шахтером»

Ракицкий подписал новый контракт с «Шахтером»

28-04-2017, 21:35
Читать

"Манчестер Сити" подписал контракт с Гвардиолой

1-02-2016, 16:05
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail