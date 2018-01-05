Украинские теннисисты получили соперников по Australian Open-2018

Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Александр Долгополов в первом круге сыграет с 448-й ракеткой мира из Австрии Андреасом Хайдер-Маурером. В случае победы соперником Долгополова может стать 16-й сеяный Джон Иснер.Элина Свитолина, получившая четвертый номер посева, свою первую соперницу узнает после завершения квалификации. Украинка попала в одну четверть с экс-первой ракеткой мира Винус Уильямс.Леся Цуренко и Екатерина Козлова на старте Australian Open встретятся с россиянками – Натальей Вихлянцевой и Анастасией Павлюченковой соответственно. Екатерина Бондаренко в первом круге сыграет с теннисисткой из квалификации, а во втором раунде может выйти на Козлову.Полная турнирная сетка мужского одиночного разряда (действующий чемпион – Роджер Федерер)Полная турнирная сетка женского одиночного разряда (действующий чемпион – Серена Уильямс)Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет в Мельбурне с 15 по 28 января. Общий призовой фонд турнира – 55 миллионов австралийских долларов...