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Социум

Госдеп предупредил американцев об опасностях во время поездки в Украину

Государственный департамент США призывает американцев посещать Украину с повышенной осторожностью. Причиной предупреждения указаны "преступность и общественное беспокойство" и "повышенный риск" в некоторых регионах страны.
В Госдепе призывают не посещать Крым из-за аннексии полуострова Россией и злоупотреблений со стороны оккупационных властей. США также советуют американцам не посещать восточные части Донецкой и Луганской областей, в частности, не контролируемые правительством районы ввиду вооруженного конфликта, передает Голос Америки.
Госдепартамент отмечает, что правительство США не может предоставить срочные услуги американским гражданам, которые приезжают в Крым, поскольку американским чиновникам поездки на полуостров запрещены.
В случае если вопреки рекомендациям американцы решат поехать в Украину, Госдепартамент призывает их избегать демонстраций, следить за срочными сообщениями СМИ и менять планы в соответствии с информацией в новостях.
Американцев также призывают сохранять бдительность в местах, популярных у граждан западных стран, и подписаться на аккаунты Госдепартамента в Facebook и Twitter...

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