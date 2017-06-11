| | Почему Дональд Трамп отменил свой визит в Лондон
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Почему Дональд Трамп отменил свой визит в Лондон

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения в СМИ об отмене его визита в Великобританию, запланированного на конец февраля.
"Причиной отмены моего визита является то, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала прекрасное посольство в Лондоне, которое размещалось в лучшем месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
"Хотите, чтоб я перерезал ленточку - нет!", - добавил он.
В то же время, британские СМИ пишут, что истинной причиной отмены визита Трампа были опасения серьезных протестов против него во время пребывания в стране.
На церемонии открытия нового здания посольства Трапа сменит госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Напомним, ранее между Вашингтоном и Лондоном прокатилась волна взаимной критики после того как Трамп опубликовал в своем Twitter видео ультраправой британской организации "антимусльманской" направленности. Британские власти назвали такие действия "неверными".
В июне прошлого года мэр Лондона Садик Хан предложил отменить официальный визит Трампа после того, как тот в своем Twitter раскритиковал его реакцию на теракт на Лондонском мосту. Тогда же сообщалось, что официальный визит президента США в Британию отложили как минимум до 2018 года...

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