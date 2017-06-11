Почему Дональд Трамп отменил свой визит в Лондон

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения в СМИ об отмене его визита в Великобританию, запланированного на конец февраля."Причиной отмены моего визита является то, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала прекрасное посольство в Лондоне, которое размещалось в лучшем месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter."Хотите, чтоб я перерезал ленточку - нет!", - добавил он.В то же время, британские СМИ пишут, что истинной причиной отмены визита Трампа были опасения серьезных протестов против него во время пребывания в стране.На церемонии открытия нового здания посольства Трапа сменит госсекретарь Рекс Тиллерсон.Напомним, ранее между Вашингтоном и Лондоном прокатилась волна взаимной критики после того как Трамп опубликовал в своем Twitter видео ультраправой британской организации "антимусльманской" направленности. Британские власти назвали такие действия "неверными".В июне прошлого года мэр Лондона Садик Хан предложил отменить официальный визит Трампа после того, как тот в своем Twitter раскритиковал его реакцию на теракт на Лондонском мосту. Тогда же сообщалось, что официальный визит президента США в Британию отложили как минимум до 2018 года...