| | Саша Черно рассказала об отношениях с Михаилом Вырским
Шоу-Биз и культура

Саша Черно рассказала об отношениях с Михаилом Вырским

Оказалось, что у него такая же история, как и у меня. Его тоже бросила девушка, безо всяких причин, он такого же знака зодиака, что и я. Кроме того, у нас возраст почти одинаковый. Нам очень хорошо вместе Мы никогда не встречали людей, которые настолько подходили бы нам по характеру. Могу сказать с уверенностью, что он самый близкий мой человек на проекте, хотя мы знаем другу друга всего неделю.

Мы очень много разговариваем по душам, нам настолько интересно друг друга слушать и слышать. Обнимаемся, он делает мне кофе, приносит завтраки. Чего-то прям серьезного нет, но обнимашки и поцелуи есть.
Саша Черно рассказала об отношениях с Михаилом Вырским

Он абсолютно другой, полная противоположность. Иосиф меня никогда не понимал. Миша понимает меня абсолютно во всем. Он меня поддерживает. Когда Иосиф видел, что я рыдаю, он даже не подходил. А Миша подходит и пытается помочь мне, разобраться в том, что меня беспокоит. Миша смог заставить меня пойти в спортзал, начать следить за питанием… Он делает меня лучше. Конечно, он для меня таблетка от Иосифа. Причем такая таблетка, которая помогает.
[Автор: Саша Черно]...

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