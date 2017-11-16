Саша Черно рассказала об отношениях с Михаилом Вырским

Оказалось, что у него такая же история, как и у меня. Его тоже бросила девушка, безо всяких причин, он такого же знака зодиака, что и я. Кроме того, у нас возраст почти одинаковый. Нам очень хорошо вместе Мы никогда не встречали людей, которые настолько подходили бы нам по характеру. Могу сказать с уверенностью, что он самый близкий мой человек на проекте, хотя мы знаем другу друга всего неделю.Мы очень много разговариваем по душам, нам настолько интересно друг друга слушать и слышать. Обнимаемся, он делает мне кофе, приносит завтраки. Чего-то прям серьезного нет, но обнимашки и поцелуи есть.Он абсолютно другой, полная противоположность. Иосиф меня никогда не понимал. Миша понимает меня абсолютно во всем. Он меня поддерживает. Когда Иосиф видел, что я рыдаю, он даже не подходил. А Миша подходит и пытается помочь мне, разобраться в том, что меня беспокоит. Миша смог заставить меня пойти в спортзал, начать следить за питанием… Он делает меня лучше. Конечно, он для меня таблетка от Иосифа. Причем такая таблетка, которая помогает.