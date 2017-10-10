Настя Лисова старается не обращать внимания на комментарии недоброжелателей

Я очень внимательно читаю свои комментарии и заметила такую закономерность, чтобы Я не выложила, обязательно найдутся люди, которые тебя захотят осудить, указать что ты неправильно живёшь, думаешь и вообще доказать, что ты полный отстой на самом деле. Чтобы не быть голословной, приведу примеры.Фото с животом: «Задолбала свою пузо выкладывать», «Счастье любит тишину, нельзя показывать», «В древности вообще прятали живот» - это мое любимое кстати.Фото с прессом (когда ещё он был): «Че, заняться больше нечем?», «Нашла чем гордиться, ты сначала замуж выйди, роди, а потом посмотрим на твоё тело», «Опять голая блин, только муж должен это видеть».Видео с макияжем. Лайфхак например: «Только косметика на уме блин», «А где развитие? Работа? Чем ты вообще занимаешься, бездельница!?», «Вместо мозгов одни опилки».Пост об отношениях: «Ага, ты сначала поживи десяток другой, потом посмотрим», «Вчера замуж выскочила, уже народ учит, как ему жить», «Подожди пару годков, посмотрим как ты напишешь то же самое»… И тааааак до бесконечности, друзья!Всегда, чтобы мы не делали, обязательно найдутся люди, которые тебя осудят и захотят растоптать твоё дело или мысли. Поэтому слушайте всегда своё сердце и все остальное Г пропускайте мимо. Я стараюсь так делать, не всегда конечно получается, но стараюсь!