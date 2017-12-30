| | Норман Доманский надеется зарядить своим позитивом всех зрителей «Дом 2»
Шоу-Биз и культура

Норман Доманский надеется зарядить своим позитивом всех зрителей «Дом 2»

Норман Доманский надеется зарядить своим позитивом всех зрителей «Дом 2»
Привет всем, друзья! Хотел бы поделится с вами частью своей жизни. Я очень разнообразный и позитивный человек, справедливый, стремлюсь к добру, просчетливый, душа компании Я повар кондитер, мастер пирсинга (категорически воспрещаю вам делать это), также закончил муз. школу, занимался вокалом, увлекаюсь нумизматикой (монеты, медали, боны, банкноты и т.д), также хожу на руках и радую людей своим позитивом, я очень не люблю все, что связанно с негативом и стараюсь уходить от негативных моментов. Я очень надеюсь, что найду на проекте свою Любовь и заправлю своим позитивом всех наших зрителей. Так что прошу не судить строго. Я желаю всем найти свою любовь и стремиться к добру. Прошу любить и жаловать с вами Норман Доманский. Спасибо всем.
[Автор: Норман Доманский]
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