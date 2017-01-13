Глеб Жемчугов решил начать жизнь с чистого листа

Новый Год, а значит нужно все исправить и привести свою жизнь в порядок, достигая новых высот, работая над собой, с желанием в сердце жить достойно и хорошо. В прошлом году натворил дел, врагу не пожелать. В начале года потерял семью, в конце мог потерять жизнь и не только свою в ДТП. Выводы сделаны, я должен переломить хребет неудачи, характеру и всем привычкам, что разрушают меня и мою жизнь. Но один в поле не воин. Сегодня хороший день, подписали договор о музыкальном продвижение с TIMBIGFAMILY, помимо всего хочу сказать спасибо за доверие, заботу, чистое человеческое отношение Галине Гарафудиновой и теперь, помимо всего прочего, моему муз. продюсеру Тимуру. В добрый музыкальный путь друзья....