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Шоу-Биз и культура

Глеб Жемчугов решил начать жизнь с чистого листа

Глеб Жемчугов решил начать жизнь с чистого листа
Новый Год, а значит нужно все исправить и привести свою жизнь в порядок, достигая новых высот, работая над собой, с желанием в сердце жить достойно и хорошо. В прошлом году натворил дел, врагу не пожелать. В начале года потерял семью, в конце мог потерять жизнь и не только свою в ДТП. Выводы сделаны, я должен переломить хребет неудачи, характеру и всем привычкам, что разрушают меня и мою жизнь. Но один в поле не воин. Сегодня хороший день, подписали договор о музыкальном продвижение с TIMBIGFAMILY, помимо всего хочу сказать спасибо за доверие, заботу, чистое человеческое отношение Галине Гарафудиновой и теперь, помимо всего прочего, моему муз. продюсеру Тимуру. В добрый музыкальный путь друзья.
[Автор: Глеб Жемчугов]
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