| | Елена Хромина уже с детства сама зарабатывала деньги
Шоу-Биз и культура

Елена Хромина уже с детства сама зарабатывала деньги

Привет! Я ужасная карьеристка. Всего привыкла добиваться сама. Свои первые настоящие деньги я заработала в детстве, когда начала гастролировать с цирковым коллективом. У меня был сольный номер, музыкальное сопровождение которого я помню и сейчас. Концертный костюм и овации, что ещё нужно человеку, который хочет быть в центре внимания.
Возможно, что я не получала достаточно внимания в семье, тк мама работала и училась. Я очень люблю свою маму, она всегда поддерживает меня. Вкладывает силы и средства в мое образование. Но на мои цирковые выступления она ходила крайне редко. Для неё у меня были припасены обручи. Когда мама была дома, я ей устраивала мини-выступления. Она всегда радовалась моим успехам, но активно участвовать не могла из-за нехватки времени.
Я помню, как сама сшила себе костюм на выступление. Мне было лет 9-10, образ получился нелепый и страшный. Хорошо, что я выступала в массовке, что меня практически было и не видно.
Елена Хромина уже с детства сама зарабатывала деньги

Работа в цирковом коллективе меня научила многому. Ведь это и физическое развитие, и общение со сверстниками. Я любила всех артистов, с которыми работали на одной площадке, каждый был по-своему хорош. У меня был сольный номер, такая привилегия даётся не всем. Я чувствовала на себе завистливые взгляды девочек. Никогда не кичилась этим, но льстило в душе, скрывать не буду. Выступления и репетиции закончились тогда, когда я решила серьёзно взяться за рисование. Пошла в художественную школу и рассталась с цирком.
Сейчас я занимаюсь спортом, хожу в зал. Но доход уже получаю от написания картин на сцене. Как это? Расскажу об этом в следующей статье.
PS. можно вывести человека из цирка, но цирк из человека никогда.
[Автор: Елена Хромина]...

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