Мэри Кулешова и Алиса Литинская стали хорошими подругами

Что для вас дружба.Лично для меня, для вредины, - это, какое-то, временное явление. Это тот момент, когда у людей имеются общие интересы и есть точки соприкосновения, с внешним миром. Мы с Элис познакомились на острове. В «так себе» обстановке. Я Ее доводила, а она решила меня избить. Конфликт между нами длился ни один день, но все-таки пришёл к консенсусу. Этот исход, определенно, нравится мне больше. У меня есть обалденная подруга, она немного сумасшедшая, как и я! Поэтому, нам многие говорят: «Вам, вдвоём, тусить нельзя и на разведку, Вам, вдвоём, тоже нельзя, - вы затусите. Мы молоды и амбициозны. Интересно, что будет со мной и Элис через 5 лет? Будем ли мы общаться? Может у нас будут семьи и малыши карандаши?! Что думаете, Вы? Как видите нас, спустя время? У кого-нибудь есть экстрасенсорные способности....