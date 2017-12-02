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Шоу-Биз и культура

Мэри Кулешова и Алиса Литинская стали хорошими подругами

Мэри Кулешова и Алиса Литинская стали хорошими подругами
Что для вас дружба.Лично для меня, для вредины, - это, какое-то, временное явление. Это тот момент, когда у людей имеются общие интересы и есть точки соприкосновения, с внешним миром. Мы с Элис познакомились на острове. В «так себе» обстановке. Я Ее доводила, а она решила меня избить. Конфликт между нами длился ни один день, но все-таки пришёл к консенсусу. Этот исход, определенно, нравится мне больше. У меня есть обалденная подруга, она немного сумасшедшая, как и я! Поэтому, нам многие говорят: «Вам, вдвоём, тусить нельзя и на разведку, Вам, вдвоём, тоже нельзя, - вы затусите. Мы молоды и амбициозны. Интересно, что будет со мной и Элис через 5 лет? Будем ли мы общаться? Может у нас будут семьи и малыши карандаши?! Что думаете, Вы? Как видите нас, спустя время? У кого-нибудь есть экстрасенсорные способности.
[Автор: Мэри Кулешова]
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