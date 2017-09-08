| | Елизавета Полыгалова до сих пор верит в сказки
Шоу-Биз и культура

Елизавета Полыгалова до сих пор верит в сказки

Елизавета Полыгалова до сих пор верит в сказки
Что главное в жизни? Почему все сюжеты, великие истории, песни, фильмы, книги говорят о любви? Может любовь и есть все то, что нам нужно? И стоит изменить свои взгляды на жизнь и не гнаться за деньгами и публичным признанием, которые не оставляют времени и желания любить, а может и, вообще, утрачивают веру в нее? А если просто начать искренне и безгранично любить? Без использования различных психологических приёмов, хитростей и манипуляций, которые якобы воздействуют на человека! Тогда будет счастье и умиротворение! Вы как считаете? Любовь главное в жизни? И вообще, может в мире все так серо и уныло, потому что мы не верим в сказки, и считаем, что все о чем в них говорится сплошной вымысел?! Я вот делаю из своей жизни сказку, и до сих пор верю в них! Просто пока не решила, какое у моей название. Дарите людям любовь и относитесь к ним так, как вы бы хотели, чтобы обращались с вами. Спасибо всем за тепло и доброту.
[Автор: Елизавета Полыгалова]
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