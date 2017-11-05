Ирина Донцова не понимает, что произошло с Лешей Купиным

Цель моего возвращения - помочь моим ребятам разобраться в их отношениях. Дело в том, что Майя с Лешей редко бывают на связи и судить о том, что между ними происходит, я могу только по эфирам. Если я приеду в качестве гостя на Остров, то смогу быстрее понять, в чем их ошибки. На данный момент ребята в своих отношениях заблудились, они на новом этапе развития своей пары, я хочу помочь им справиться и пережить этот период не так драматично, как, к сожалению, это сейчас у них происходит.Мне в определенной степени обидно, что Леша так жестоко отреагировал, когда стали поднимать вопрос о том, что я могу приехать к ним в гости. Он почему-то подумал, что я хочу вернуться на проект и воспринял это в штыки. С моей точки зрения это неправильно, в этом плане он палку перегнул. Леша всегда отличался от всех остальных ребят своей четкой уверенной мужской позицией, у него очень правильное воспитание, это всегда меня приятно удивляло и подкупало. Почему-то последнее время он начал откровенно хамить и дерзить, с ним что-то произошло, возможно, какой-то внутренний надлом. Мне хотелось бы понять, с чем эти изменения связаны.Думаю Леша против того, чтобы я приезжала так как не хочет лично обсуждать эти моменты. Ведь Майя очень старается меняться, чтобы быть с Лешей, а он нет… Я уважаю мнение молодых людей и мне хотелось бы чтобы уважали мое, поскольку я человек взрослый. С моим жизненным опытом я могла бы дать дельный совет.