| | В Челябинске недовольный клиент Почты России устроил погром в отделении
События

В Челябинске недовольный клиент Почты России устроил погром в отделении

В Челябинске клиент Почты России, недовольный работой организации, устроил погром прямо в отделении. Инцидент зафиксирован 6 января на улице Российской.
В Челябинске недовольный клиент Почты России устроил погром в отделении


По предварительным данным, житель Челябинска пришел в отделение Почты России, расположенное на улице Российской. Мужчина остался недоволен работой этой организации и не нашел другого выхода, как устроить настоящий дебош. Гражданин разбил стекло входной группы, что спровоцировало сотрудников нажать на тревожную кнопку. По вызову прибыли представители «Варяги» и смогли успокоить недовольного клиента. ЧП было зафиксировано шестого января, но широкой огласке его поддали только сейчас.
Сотрудники Почты России в Челябинске рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал, отделение на улице Российской продолжает работать в привычном режиме. Что стало причиной недовольства со стороны клиента, пока не сообщается...

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