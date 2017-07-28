В Челябинске недовольный клиент Почты России устроил погром в отделении

В Челябинске клиент Почты России, недовольный работой организации, устроил погром прямо в отделении. Инцидент зафиксирован 6 января на улице Российской.По предварительным данным, житель Челябинска пришел в отделение Почты России, расположенное на улице Российской. Мужчина остался недоволен работой этой организации и не нашел другого выхода, как устроить настоящий дебош. Гражданин разбил стекло входной группы, что спровоцировало сотрудников нажать на тревожную кнопку. По вызову прибыли представители «Варяги» и смогли успокоить недовольного клиента. ЧП было зафиксировано шестого января, но широкой огласке его поддали только сейчас.Сотрудники Почты России в Челябинске рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал, отделение на улице Российской продолжает работать в привычном режиме. Что стало причиной недовольства со стороны клиента, пока не сообщается...