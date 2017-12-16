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В Ангарске жестоко убили домашнего кота, который гулял во дворе

В Ангарске жестоко убили домашнего кота по кличке Филя, который просто гулял у себя во дворе. Случилось это в Рождество. Как сообщает хозяйка животного Вероника, кот погиб от выстрела неизвестного.
В Ангарске жестоко убили домашнего кота, который гулял во дворе


Вероника сообщает, что её семья проживает в таунхаусе, поэтому у них есть небольшой свой двор. Всё произошло в Рождество. Тогда семья ждала гостей, в один момент рыжий Филя с грохотом прыгнул на подоконник со стороны улицы. Кот был весь в крови. Сначала хозяева не сразу поняли, что же случилось. Об огнестрельном ранении узнали только от ветеринара, к которому доставили животное. Но врачи уже ничем помочь коту не смогли, пуля прошла на вылет и кота усыпили.
Владельцы Фили после инцидента направились в полицию и написали заявление. По их мнению, такие жестокие поступки по отношению к животным должны наказываться. В ангарской полиции уже подтвердили, что заявление поступило. Правоохранители считают, что выстрел был сделан из пневматического пистолета.
Хозяева кота хотят бороться за справедливостью, но они не верят в то, что стрелка найду. Ведь навряд ли инцидент кто-то видел, да и доказать вину стрелка очень тяжело.
Ранее сообщалось о жителе Белогорска, который на глазах у двоих детей убил топором троих щенков...

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