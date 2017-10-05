В Петербурге пьяный водитель врезался в бульдозер

В Петербурге на перекрёстке Жукова и Стойкости не трезвый водитель иномарки столкнулся с бульдозером. Из-за ДТП В этом районе образовалась огромная автомобильная пробка.Уточняется, что данный инцидент случился вчера, 12 января, вечером. Очевидцы сообщают, что ДТП случилось из-за того, что иномарка «выскочила» на встречную полосу, где и произошло столкновение с бульдозером. Кроме этого, по словам людей, виновник происшествия был под влиянием алкогольных напитков.В комментариях к опубликованной в социальных сетях информации некоторые свидетели всё же заявляют, что водитель иномарки был трезв. Один мужчина написал, что после ДТП он проходил мимо и видел обоих водителей. Автолюбители оба были трезвы и адекватно беседовали со стражами порядка и со спасателями.Из-за случившегося инцидента на перекрёстке Жукова и Стойкости образовалась огромная пробка. Автовладельцам посоветовали объезжать её по газону, либо же по парковке...