В Барнауле из автобуса на ходу выпал мужчина

В Барнауле видеорегистратор одного из проезжающих мимо остановки автомобилей зафиксировал, как из автобуса выпал мужчина в момент движения.Инцидент произошел на улице Малахова. После выпадения неизвестного из транспорта, водитель, видимо, не заметив потери пассажира, поехал дальше.По словам свидетелей, мужчина выпал, когда водитель начал закрывать двери, от чего тот не удержался и упал. Водитель, не заметив случившегося, продолжил свой маршрут.Видео случившегося опубликовано в социальных сетях. Некоторая часть пользователей утверждает, что есть и другая версия случившегося. Например, мужчина, подбежав к транспорту, не удержал равновесие, так как был скользкий лед...