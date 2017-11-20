Узбекистан начнет строительство нового горно-металлургического комплекса

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекистан намерен построить новый горно-металлургический комплекс на базе месторождения Тебинбулак, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Предложение об этом утвердил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Новый комплекс построят к 2024 году. Он будет обладать производственной мощностью до 1 миллиона тонн стальной продукции в год.В марте прошлого года правительство утвердило предварительное технико-экономическое обоснование проекта по разработке месторождения Тебинбулак. Он предусматривает применение внедоменной технологии получения чугуна и стали.Президент поручил компании «Узбекистон темир йуллари» до середины февраля образовать в своей структуре Дирекцию по строительству комплекса и до 1 апреля 2018 года внести предложение по конкретным источникам финансирования. Кроме того, компания должна до 30 декабря 2018 года внести на утверждение правительства окончательное технико-экономическое обоснование проекта.Мирзиёев также образовал специальную Рабочую комиссию во главе с первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым, которая займется оперативным решением всего комплекса вопросов, связанных со строительством объекта.Не остались в стороне и энергетики. «Узбекэнерго» поручено за счет собственных средств до 1 января 2019 года подключить к внешним энергосистемам объекты строительной площадки возводимого комплекса. Также компания в период с 2019 по 2024 годы должна расширить и модернизировать объекты Северо-западного узла энергосистемы для обеспечения бесперебойного энергоснабжения установок горно-металлургического комплекса.Напомним, что ранее появлялась информация о заинтересованности в участии в проекте Уральской горно-металлургической компании (УГМК), основателем которой является российский миллиардер узбекского происхождения Искандер Махмудов. Меморандум о его совместной реализации был подписан в ходе апрельского визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.Его общая стоимость оценивается в 1,5 миллиарда долларов, часть из которых может быть взята в форме кредитов в китайских банках.Месторождение титаномагнетитовых руд Тебинбулак расположено в Караузакском районе Каракалпакстана. Утвержденные запасы месторождения составляют 450 миллионов тонн руды, а общие запасы оцениваются в более чем 3 миллиарда тонн.В рамках проекта планируется разработка карьера с годовым объемом добычи руды в 22 миллиона тонн, строительство горно-обогатительного комбината по производству железорудного концентрата со средним содержанием железа 65%, а также металлургического комплекса по получению чугуна с годовым объемом в 1,5 миллиона тонн...