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Экономика

Когда и на сколько повысят зарплаты учителям в Казахстане

Когда и на сколько повысят зарплаты учителям в Казахстане
Зарплаты учителей вырастут в два раза! По поручению президента с этого месяца оклады педагогов должны увеличиться на 30–50 процентов. При начислении денег будут учитываться квалификация и стаж работы. Когда учителя получат надбавки и какой теперь будет зарплата педагогов, разъяснила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.— Расскажите, от чего будет зависеть повышение зарплаты учителя?— Увеличение заработной платы учителей будет зависеть в первую очередь от перехода учебных программ на обновленное содержание. С 1 января это коснется учителей 1, 2, 5 и 7 классов. С 1 сентября 2018 года это будут учителя 3, 6 и 8 классов. Далее по графику с 1 сентября 2019 года — 4 и 9 классы. И с 1 сентября 2020 года это будут учителя 10 класса.Во-вторых, будет введена новая система — сетка доплат для учителей, имеющих соответствующий уровень квалификации. Его подтверждение будет осуществляться через национальный единый квалификационный тест. По мере его прохождения будет присваиваться соответствующий уровень квалификации учителю. И соответственно заработная плата учителей, которые пройдут этот тест, будет увеличена от 20 процентов до 50 процентов.Квалификационный тест министерство образования планирует разработать до середины года. С сентября учителя уже смогут сдавать эти тесты и соответственно будет начисляться надбавка.— А можете озвучить цифры? В среднем теперь какая по стране будет зарплата у школьного учителя?— По состоянию на 1 января 2017 года средняя заработная плата учителя составляла 99 тысяч тенге. С учетом этих доплат и надбавок мы прогнозируем, что заработная плата учителя будет порядка 120–130 тысяч тенге.— Смогут ли работники образования получить свою первую повышенную зарплату уже за январь?— Будут уточнены параметры республиканского бюджета. Как только это случится, нам дадут финансирование, которое уйдет в регионы целевыми трансфертами, и будет сделан перерасчет с 1 января.На повышение заработных плат учителям Правительством РК будет потрачено около 60–70 миллиардов тенге...

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