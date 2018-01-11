Когда и на сколько повысят зарплаты учителям в Казахстане

Зарплаты учителей вырастут в два раза! По поручению президента с этого месяца оклады педагогов должны увеличиться на 30–50 процентов. При начислении денег будут учитываться квалификация и стаж работы. Когда учителя получат надбавки и какой теперь будет зарплата педагогов, разъяснила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.— Увеличение заработной платы учителей будет зависеть в первую очередь от перехода учебных программ на обновленное содержание. С 1 января это коснется учителей 1, 2, 5 и 7 классов. С 1 сентября 2018 года это будут учителя 3, 6 и 8 классов. Далее по графику с 1 сентября 2019 года — 4 и 9 классы. И с 1 сентября 2020 года это будут учителя 10 класса.Во-вторых, будет введена новая система — сетка доплат для учителей, имеющих соответствующий уровень квалификации. Его подтверждение будет осуществляться через национальный единый квалификационный тест. По мере его прохождения будет присваиваться соответствующий уровень квалификации учителю. И соответственно заработная плата учителей, которые пройдут этот тест, будет увеличена от 20 процентов до 50 процентов.Квалификационный тест министерство образования планирует разработать до середины года. С сентября учителя уже смогут сдавать эти тесты и соответственно будет начисляться надбавка.— По состоянию на 1 января 2017 года средняя заработная плата учителя составляла 99 тысяч тенге. С учетом этих доплат и надбавок мы прогнозируем, что заработная плата учителя будет порядка 120–130 тысяч тенге.— Будут уточнены параметры республиканского бюджета. Как только это случится, нам дадут финансирование, которое уйдет в регионы целевыми трансфертами, и будет сделан перерасчет с 1 января.На повышение заработных плат учителям Правительством РК будет потрачено около 60–70 миллиардов тенге...