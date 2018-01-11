Вика из \"НеАнгелов\" похвасталась стройной фигурой в купальнике

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха свои новогодние каникулы проводит на сафари в Кении. Вика успела сняться в соблазнительной фотосессии в биини и похвастаться прекрасными видами Африки.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на from-ua.com.
"Удивительно, в этом отеле все окна из номеров выходят на панораму дикой саванны. Что бы ты ни делал и куда бы ни шёл, все равно видишь этот дикий мир как на ладони. Каждую секунду ловишь себя на мысли, что это всё НАСТОЯЩЕЕ, а не телевизор. Хотели бы вы видеть такое своими глазами??", - поделилась она эмоциями и засыпала поклонников фото и видео.
Вика пожаловалась, что часто Кения "балует" ее дождями. Однако недавно участница "НеАнгелов" все же смогла покрасоваться в откровенном купальнике телесного цвета.
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"Очень страшно идти по тонкому краю над пропастью, глядя со всей этой высоты вниз, на кормушки диких животных. Но оглядываясь на наше совсем недавнее прошлое, понимаешь, что были и гораздо опасные истории. P.s. Предвосхищая ваш вопрос: ДА, я вполне себе отдаю отчет, что это Африка", - подписала один из снимков Виктория.
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