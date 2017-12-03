Р’ РЎРЁРђ СЃС‚Р°СЂС‚РѕРІР°Р»Рё РїСЂРѕРґР°Р¶Рё РЅРѕРІРѕРіРѕ Nissan Rogue Sport Р·Р° $22 600

РћС‚РјРµС‡Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РїРѕРґ РєР°РїРѕС‚РѕРј РІСЃРµ С‚Р°РєР¶Рµ СЂР°Р·РјРµС‰Р°РµС‚СЃСЏ 2-Р»РёС‚СЂРѕРІС‹Р№ Р±РµРЅР·РёРЅРѕРІС‹Р№ Р°РіСЂРµРіР°С‚ СЃ РѕС‚РґР°С‡РµР№ 141 Р».СЃ. Рё РѕСЃРЅР°С‰Р°РµС‚СЃСЏ Р°РІС‚Рѕ РїРµСЂРµРґРЅРёРј РїСЂРёРІРѕРґРѕРј. Р—Р° РїРѕР»РЅРѕРїСЂРёРІРѕРґРЅС‹Р№ РІР°СЂРёР°РЅС‚ РїСЂРёРґРµС‚СЃСЏ РѕС‚РґР°С‚СЊ 24 000 РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ.
Р’ РЅРѕРІРѕРј РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂРµ РёРЅР¶РµРЅРµСЂС‹ Р·Р°РјРµРЅРёР»Рё РїР°РєРµС‚ РґРѕСЂР°Р±РѕС‚РѕРє SV Premium РЅР° SV Technology. РњР°С€РёРЅР° РїРѕР»СѓС‡РёР»Р° РѕР±РѕРіСЂРµРІ Р·Р°РґРЅРёС… РєСЂРµСЃРµР», РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚СѓР°Р»СЊРЅСѓСЋ СЃРёСЃС‚РµРјСѓ РєСЂСѓРёР·-РєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЏ, РѕР±РѕРіСЂРµРІ СЂСѓР»РµРІРѕРіРѕ РєРѕР»РµСЃР° Рё РїРѕРґРѕРіСЂРµРІ Р±РѕРєРѕРІС‹С… Р·РµСЂРєР°Р» Р·Р°РґРЅРµРіРѕ РѕР±Р·РѕСЂР°. Р’ С‚РѕРїРѕРІС‹С… РІРµСЂСЃРёСЏС… РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂР° РїРѕСЏРІРёР»РёСЃСЊ Р°СЃСЃРёСЃС‚РµРЅС‚С‹ РєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЏ Р·Р° РІС‹С…РѕРґРѕРј РёР· РїРѕР»РѕСЃС‹ РґРІРёР¶РµРЅРёСЏ, СЂР°СЃРїРѕР·РЅР°РІР°РЅРёСЏ РїРµС€РµС…РѕРґРѕРІ Рё СЌРєСЃС‚СЂРµРЅРЅРѕРіРѕ С‚РѕСЂРјРѕР¶РµРЅРёСЏ. Р Р°РЅРµРµ СЃРѕРѕР±С‰Р°Р»РѕСЃСЊ, С‡С‚Рѕ РЅРѕРІС‹Р№ Nissan Rogue Sport РїСЂРѕС…РѕРґРёР» С‚РµСЃС‚-РґСЂР°Р№РІ РЅР° Р°РІС‚РѕРґРѕСЂРѕРіР°С….
Р”РјРёС‚СЂРёР№ РџР°РІР»РёС‡РєРѕ...