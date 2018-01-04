| | Mercedes-Maybach РїСЂРѕРґР°РµС‚ РґРІР° Р±РѕРєР°Р»Р° РґР»СЏ С€Р°РјРїР°РЅСЃРєРѕРіРѕ Р·Р° 300 С‚С‹СЃСЏС‡ СЂСѓР±Р»РµР№
Авто

Mercedes-Maybach РїСЂРѕРґР°РµС‚ РґРІР° Р±РѕРєР°Р»Р° РґР»СЏ С€Р°РјРїР°РЅСЃРєРѕРіРѕ Р·Р° 300 С‚С‹СЃСЏС‡ СЂСѓР±Р»РµР№

Р­Р»РёС‚РЅС‹Р№ Mercedes-Maybach S-Class РїРѕР»СЊР·СѓРµС‚СЃСЏ Р±РѕР»СЊС€РѕР№ РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅРѕСЃС‚СЊСЋ РЅР° СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРј СЂС‹РЅРєРµ. РЎР°РјР°СЏ РїСЂРѕРґР°РІР°РµРјР°СЏ РјРѕРґРµР»СЊ S-Class РїРѕР»СѓС‡РёР»Р° РЅРѕРІС‹Рµ РґРѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РѕРїС†РёРё, Р·Р° РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РїСЂРёРґРµС‚СЃСЏ Р·Р°РїР»Р°С‚РёС‚СЊ РЅРµРјР°Р»СѓСЋ СЃСѓРјРјСѓ РґРµРЅРµРі.
Mercedes-Maybach РїСЂРѕРґР°РµС‚ РґРІР° Р±РѕРєР°Р»Р° РґР»СЏ С€Р°РјРїР°РЅСЃРєРѕРіРѕ Р·Р° 300 С‚С‹СЃСЏС‡ СЂСѓР±Р»РµР№

РћСЃРѕР±РµРЅРЅРѕСЃС‚СЊСЋ РЅРѕРІРѕРіРѕ Maybach S-РЎlass СЃС‚Р°Р»Рё РґРІР° Р±РѕРєР°Р»Р° РґР»СЏ С€Р°РјРїР°РЅСЃРєРѕРіРѕ РѕС‚ Robbe & Berking. РҐСЂСѓСЃС‚Р°Р»СЊРЅС‹Рµ РїРѕСЃРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅС‹Рµ Р±РѕРєР°Р»С‹ СЂР°Р·РјРµС‰РµРЅС‹ РІ СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅРѕРј Р±РѕРєСЃРµ РјРµР¶РґСѓ Р·Р°РґРЅРёРјРё СЃРёРґРµРЅСЊСЏРјРё. РџСЂРёРѕР±СЂРµСЃС‚Рё С‚Р°РєСѓСЋ РїРѕСЃСѓРґСѓ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ РёСЃРєР»СЋС‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РїСЂРё РїРѕРєСѓРїРєРµ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЏ. Р¦РµРЅР° С‚Р°РєРёС… Р±РѕРєР°Р»РѕРІ СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ 300 829 СЂСѓР±Р»РµР№. РћР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊРЅС‹Рј СѓСЃР»РѕРІРёРµРј РїРѕРєСѓРїРєРё Р±РѕРєР°Р»РѕРІ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РїСЂРёРѕР±СЂРµС‚РµРЅРёРµ РјРёРЅРё-Р±Р°СЂР° Р·Р° 103 438 СЂСѓР±Р»РµР№ Рё РґРІСѓС… РєСЂРµСЃРµР» First Class Р·Р° 108 111 СЂСѓР±Р»РµР№.
Р’ СЃР»СѓС‡Р°Рµ СѓС‚РµСЂРё Р±РѕРєР°Р»РѕРІ, РёС… РІСЃРµРіРґР° РјРѕР¶РЅРѕ Р·Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ Сѓ Robbe & Berking. Р—Р° РєР°Р¶РґС‹Р№ РїСЂРёРґРµС‚СЃСЏ РІС‹Р»РѕР¶РёС‚СЊ 76 539 СЂСѓР±Р»РµР№, Р° Р¶РґР°С‚СЊ Р·Р°РєР°Р·Р° РїСЂРёРґРµС‚СЃСЏ С†РµР»С‹Р№ РјРµСЃСЏС†.
РќРѕРІС‹Р№ Mercedes-Maybach S-Class РґРѕСЃС‚СѓРїРµРЅ РІ СЂР°Р·РЅС‹С… РєРѕРјРїР»РµРєС‚Р°С†РёСЏС…. РњРёРЅРёРјР°Р»СЊРЅР°СЏ СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЏ СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ 8,7 РјРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№, Р° Р·Р° СЌР»РёС‚РЅСѓСЋ РєРѕРјРїР»РµРєС‚Р°С†РёСЋ СЃРѕ РІСЃРµРјРё РІРѕР·РјРѕР¶РЅС‹РјРё СѓРґРѕР±СЃС‚РІР°РјРё РїСЂРёРґРµС‚СЃСЏ Р·Р°РїР»Р°С‚РёС‚СЊ 14,3 РјР»РЅ СЂСѓР±Р»РµР№.
...

Еще по теме

Р’ РРЅРґРёРё РјРѕС€РµРЅРЅРёРє РїСЂРѕРґР°Р» Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹Р№ Maruti Balen ...

Р’ РРЅРґРёРё РјРѕС€РµРЅРЅРёРє РїСЂРѕРґР°Р» Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹Р№ Maruti Balen ...

4-01-2018, 07:57
Читать
РЎР±РµСЂР±Р°РЅРє Р·Р°РїСѓСЃРєР°РµС‚ Р°РєС†РёСЋ РїРѕ РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЊС ...

РЎР±РµСЂР±Р°РЅРє Р·Р°РїСѓСЃРєР°РµС‚ Р°РєС†РёСЋ РїРѕ РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЊС ...

16-11-2017, 23:35
Читать
Р§РµС…РѕР» РѕС‚ Apple РґР»СЏ IPhone X СЃС‚РѕРёС‚ 7,5 С‚С‹СЃСЏС‡Рё СЂСѓР±Р»Р ...

Р§РµС…РѕР» РѕС‚ Apple РґР»СЏ IPhone X СЃС‚РѕРёС‚ 7,5 С‚С‹СЃСЏС‡Рё СЂСѓР±Р»Р ...

25-10-2017, 08:35
Читать
РќР° РЅРѕРІС‹Рµ РєР°Р±СЂРёРѕР»РµС‚С‹ Mercedes E-Class РЅР°Р·РІР°РЅС‹ С†РµРЅ ...

РќР° РЅРѕРІС‹Рµ РєР°Р±СЂРёРѕР»РµС‚С‹ Mercedes E-Class РЅР°Р·РІР°РЅС‹ С†РµРЅ ...

13-10-2017, 07:36
Читать
РќРѕРІС‹Р№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Changan CS55 РїРѕР»СѓС‡РёС‚ Р±СЋРґР¶РµС‚РЅСѓС ...

РќРѕРІС‹Р№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Changan CS55 РїРѕР»СѓС‡РёС‚ Р±СЋРґР¶РµС‚РЅСѓС ...

3-09-2017, 15:10
Читать
РўРѕРї-5 СЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… РІРµС‰РµР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РјРѕР¶РЅРѕ РєСѓРїРёС‚С ...

РўРѕРї-5 СЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… РІРµС‰РµР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РјРѕР¶РЅРѕ РєСѓРїРёС‚С ...

12-07-2017, 01:11
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail