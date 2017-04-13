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В центре Киева произошел взрыв
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При въезде в Украину потребуют налог за вещи в багаже
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| Глюкоза в золотом купальнике позирует на пляжах Гоа
Шоу-Биз и культура
Глюкоза в золотом купальнике позирует на пляжах Гоа
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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