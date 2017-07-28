Клинцевич заявил, что США ищут в Сирии \"союзников\" против России

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство"*, коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых сил безопасности границы на подконтрольной ей территории.По его словам, коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.«Еще одно подтверждение, что США уходить из Сирии не собираются. Можно придумать тысячу причин, и одна из них — это создание так называемых сил безопасности. В любом случае смысл остается тот же: США готовы блокироваться с кем угодно, чтобы противостоять России», — отметил сенатор.Но речь, по его словам, идет не только о моральной стороне вопроса. Он заявил, что действия США — это неспособность заглядывать дальше завтрашнего дня.«Нам в России очень не хотелось бы, чтобы 2018 год для США обернулся 2001-м. Но подобными действиями американцы, по сути, вызывают атаку на себя», — полагает Клинцевич.*Террористическая организация, запрещенная в России...