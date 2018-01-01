Аббас призвал к пересмотру неработающих соглашений Палестины с Израилем

Выступая на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины, он обвинил Израиль в том, что тот своей поселенческой политикой положил конец соглашениям Осло, на основании которых функционируют органы палестинского самоуправления и строятся планы ближневосточного урегулирования.«Мы призываем Центральный совет пересмотреть соглашения, подписанные с израильским правительством, поскольку Израиль их не соблюдает», — сказал Аббас.Аббас воздержался от прямой угрозы роспуска Палестинской национальной администрации, но дал понять, что не согласится, чтобы она продолжала функционировать «без реальных полномочий на местах».Заседание в Рамаллахе проводится для обсуждения последствий решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вопреки претензиям палестицев на восточную часть города с его историческим центром...