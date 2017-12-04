Посольство США в Москве открывает новый консульский центр

Как он заявил в интервью «Независимой газете», открытие нового комплекса было запланировано еще несколько лет назад.«При планировании мы рассчитывали на нормальные отношения с Россией, при которых число выдаваемых виз вырастет — в будущем», — сказал он.Отмечается, что важным отличием нового центра будет запрет на пронос мобильных телефонов и других электронных устройств, там также не предусмотрены камеры хранения. При этом генконсул подчеркнул, что более половины из 23 окон для собеседований, которые располагаются на первом этаже нового консульского центра, буду закрыты из-за дефицита сотрудников.«После сокращения персонала у нас осталось лишь 40% штата и всего 12 консульских офицеров. Вместе они занимаются как неиммиграционными, так и иммиграционными визами, а также консульскими услугами для американских граждан», — сказал Тоби.В связи с этим, как заявил генконсул, собеседования на неиммиграционные визы будут производиться лишь три дня в неделю. Всего новый центр сможет обрабатывать только сто заявлений в сутки.«Американцы делают все, чтобы увеличить число выдаваемых виз», — заявил он, отметив, что в общей сложности с сентября по декабрь по всей России было выдано 26 тысяч виз. Он также подчеркнул, что в Екатеринбурге и Владивостоке очередь на собеседование меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.По словам Тоби, в посольстве постарались максимально упростить ситуацию и для тех, кому уже была выдана американская виза. «Получить новую визу того же типа, что и истекшая менее 12 месяцев назад, в России возможно за несколько рабочих дней — лишь заполнив анкету и подав документы в курьерскую службу», — сказал он.«Правительство США как раз потому и построило новое большое здание, чтобы как можно больше россиян быстрее получили визы и поехали в Штаты. Но сейчас это, увы, не в наших силах. Мы хотели бы выдать больше виз, но не можем, поскольку, согласно законам США, решение о выдаче принимает именно дипломат на основе личного собеседования», — заключил Тоби...