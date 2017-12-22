Палестинский лидер обвинил Израиль в торпедировании соглашений Осло

Он выступает на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины, где обсуждаются последствия декабрьского заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.«Именно Израиль завершил соглашения в Осло своими поселениями на Западном берегу и в Иерусалиме», — сказал Аббас, чье выступление в прямом эфире транслирует палестинское телевидение.Соглашения стали основной для создания органов палестинского самоуправления на части территорий, оккупированных Израилем в 1967 году, и предполагают выход путем прямых переговоров между конфликтующими сторонами на окончательное урегулирование на основе формулы «два государства для двух народов».Аббас воздержался от прямой угрозы роспуска Палестинской национальной администрации, но дал понять, что не согласится, чтобы она продолжала функционировать «без реальных полномочий на местах»...