| | Бастрыкин предложил внесудебный порядок закрытия экстремистских сайтов
Политика

Бастрыкин предложил внесудебный порядок закрытия экстремистских сайтов

Бастрыкин предложил внесудебный порядок закрытия экстремистских сайтов
«Для блокировки экстремистских сайтов мною на оперативных совещаниях, проведенных в федеральных округах, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роскомнадзором, оперативно направлять туда полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в интернете противоправной информации», — заявил «Российской газете» Александр Бастрыкин.По словам главы СКР, с деятельностью международных террористических организаций связаны в основном текстовые и аудиовизуальные материалы в интернете.В них часто звучит призыв оказывать финансовую помощь террористическим группам с указанием номеров мобильных телефонов, электронных кошельков и иных платежных реквизитов, пояснил господин Бастрыкин.Глава СК напомнил, что действующий порядок предусматривает блокировку сайтов лишь по решению суда, что требует определенного времени, в течение которого ресурс будет продолжать работать.«Может, целесообразно принять более оперативный механизм блокировки таких сайтов?» — предложил Бастрыкин, приведя в качестве примера внесудебный порядок включения информации в список экстремистских материалов, существующий в КНР.В конце ноября, когда Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно документу за призывы в интернете к массовым беспорядкам, к экстремистской деятельности и к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением закона, интернет ресурсы могут быть заблокированы...

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Политика

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