Бастрыкин предложил внесудебный порядок закрытия экстремистских сайтов

«Для блокировки экстремистских сайтов мною на оперативных совещаниях, проведенных в федеральных округах, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роскомнадзором, оперативно направлять туда полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в интернете противоправной информации», — заявил «Российской газете» Александр Бастрыкин.По словам главы СКР, с деятельностью международных террористических организаций связаны в основном текстовые и аудиовизуальные материалы в интернете.В них часто звучит призыв оказывать финансовую помощь террористическим группам с указанием номеров мобильных телефонов, электронных кошельков и иных платежных реквизитов, пояснил господин Бастрыкин.Глава СК напомнил, что действующий порядок предусматривает блокировку сайтов лишь по решению суда, что требует определенного времени, в течение которого ресурс будет продолжать работать.«Может, целесообразно принять более оперативный механизм блокировки таких сайтов?» — предложил Бастрыкин, приведя в качестве примера внесудебный порядок включения информации в список экстремистских материалов, существующий в КНР.В конце ноября, когда Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно документу за призывы в интернете к массовым беспорядкам, к экстремистской деятельности и к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением закона, интернет ресурсы могут быть заблокированы...