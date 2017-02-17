| | Бельцы: Обыски у главы фракции "Наша партия"
Политика

Бельцы: Обыски у главы фракции "Наша партия"

Бельцы: Обыски у главы фракции \"Наша партия\"
В то же время, председатель фракции «Наша партия» Игорь Басистый в совете Муниципия Бельцы также является известным бизнесменом.Согласно расследованию, проведенному «Social Media Balti», советник владеет 51% акций компании, управляющей рестораном в испанском городе Сантандер, расположенном в центральной части города, недалеко от Бискайского залива.Ресторан пользуется популярностью у посетителей. Например, испанский блогер восхваляет «молдавского повара (Сергея Самсона — ред.), который готовит отличные испанские блюда», — говорится в блоге...

Еще по теме

В горсовете Калининграда зарегистрирована шестая фракция

В горсовете Калининграда зарегистрирована шестая фракция

17-02-2017, 18:02
Читать
Украинцы оплачивают аренду жилья депутатами

Украинцы оплачивают аренду жилья депутатами

3-08-2016, 18:52
Читать
В Украине задержали экс-лидера фракции

В Украине задержали экс-лидера фракции "Партия регионов" Ефремова

30-07-2016, 15:29
Читать
Тесть секретаря СНБО владеет «итальянским» рестораном в Киеве

Тесть секретаря СНБО владеет «итальянским» рестораном в Киеве

10-05-2016, 16:16
Читать
Пропутинские силы добились успеха на выборах в Европе

Пропутинские силы добились успеха на выборах в Европе

6-03-2016, 11:17
Читать
В Молдове арестовали 13 террористов

В Молдове арестовали 13 террористов

27-11-2015, 10:03
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail