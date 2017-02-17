Бельцы: Обыски у главы фракции \"Наша партия\"

В то же время, председатель фракции «Наша партия» Игорь Басистый в совете Муниципия Бельцы также является известным бизнесменом.Согласно расследованию, проведенному «Social Media Balti», советник владеет 51% акций компании, управляющей рестораном в испанском городе Сантандер, расположенном в центральной части города, недалеко от Бискайского залива.Ресторан пользуется популярностью у посетителей. Например, испанский блогер восхваляет «молдавского повара (Сергея Самсона — ред.), который готовит отличные испанские блюда», — говорится в блоге...