При въезде в Украину потребуют налог за вещи в багаже

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Белорусы, которые часто ездят в Украину через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, будут платить налог за лишние товары в ручной клади или багаже.Это предусматривает новый закон, действующий с начала года. Как сообщает пресс-служба государственной фискальной службы Украины, новые правила ввоза на территорию Украины товаров, перемещаемых в ручной клади и в сопровождаемом багаже, действуют с 1 января 2018 года. В том числе, они касаются и граждан Беларуси.Как отмечают в службе, речь идет об изменениях в уплате налога на добавленную стоимость.По действующим правилам, не облагаются НДС операции по ввозу товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг. При этом физическое лицо, которое ввозит данный товар, должно отсутствовать в Украине более 24 часов и въезжать в Украину не чаще одного раза в течение 72 часов.«То есть речь идет о фактически временных ограничениях, в то время как “безналоговый” порог в 500 евро остается без изменений», — уточняют в службе.Гражданам, которые въезжают в Украину чаще одного раза в 72 часа или которые отсутствовали на территории страны менее 24 часов, разрешается беспошлинно ввозить в Украину товаров не более чем на 50 евро и весом не более 50 килограмм.Правила налогообложения товаров, ввозимых физическими лицами через воздушные пункты пропуска на государственной границе Украины, не менялись. Беспошлинный порог по-прежнему составляет 1000 евро.Известно, что новые правила ввоза товаров усложнили процедуры оформления граждан в пограничных пунктах пропуска. В частности, на украинско-польской границе в некоторых пунктах пропуска граждане ждут пересечения границы по 15–17 часов. На белорусско-украинской границе очередей на въезд в Украину пока не наблюдается...