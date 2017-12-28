Виктория Дворниченко вошла в список доверенных лиц Владимира Путина

Накануне Центральная избирательная комиссия России опубликовала список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. В него вошли такие известные деятели культуры и науки, как например, актер Михаил Пореченков, танцовщий и хореограф Николай Цискаридзе, артист Леонид Якубович, певица Полина Гагарина, кардиохируг Леонид Бокерия и другие.Нам интересен список тем, что в него вошла главврач иркутского онкологического диспансера, главный онколог Сибирского Федерального округа Виктория Дворниченко. За ее плечами огромный опыт и множество спасенных жизней. В диспансер она пришла работать сразу после окончания мединститута, а возглавляет его с 1995-го.Какие у нее полномочия? Согласно закону о выборах, у доверенных лиц есть право участвовать в дебатах на федеральных каналах, если кандидат болен или занят исполнением служебных обязанностей...