| | Шакира сбежала с операционного стола перед операцией на голосовых связках
Шоу-Биз и культура

Шакира сбежала с операционного стола перед операцией на голосовых связках

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Шоу-Биз и культура

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