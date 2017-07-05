| | Даша Астафьева отдыхает в Индонезии: откровенные фото из жаркого отпуска певицы
Шоу-Биз и культура

Даша Астафьева отдыхает в Индонезии: откровенные фото из жаркого отпуска певицы

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