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Старый Новый год с размахом отметят под Киевом
Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве
В ночь на Рождество в Киеве произошло кровавое убийство
Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
В центре Киева произошел взрыв
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Вашингтон разозлил Турцию и Кремль
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ПриватБанк проиграл суд на 4,6 миллиардов гривен
Транша МВФ придется подождать
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Пятерка самых востребованных внедорожников в России
Renault объявил о скидках для России
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Число пострадавших в пермской школе увеличилось до пятнадцати человек
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Сегодня, 11:40
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Сегодня, 11:40
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| Антон Макарский перенес операцию: актер сохраняет бодрый дух и чувство юмора
Шоу-Биз и культура
Антон Макарский перенес операцию: актер сохраняет бодрый дух и чувство юмора
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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