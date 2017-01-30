«Русский шпион» Назарбаев

Россия может стать центральной темой переговоров лидеров Казахстана и США16 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит официальный визит в Вашингтон, где у него запланирована встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом. Это будут первые переговоры двух лидеров в формате тет-а-тет беседы.Как сообщили «Русской Планете» два осведомленных политолога, близких к руководству РФ, «сквозной» темой переговоров в Вашингтоне станут российско-американские отношения. Назарбаев должен вновь выступить в качестве посредника между Москвой и государством, с которым у РФ возникли практически неразрешимые противоречия. В данном случае речь идет не о Турции, а о США. Источники РП пожелали остаться неназванными, так как скандал вокруг «российских связей» Трампа не уходит с повестки дня.«Без сомнения, Назарбаев будет в первую очередь говорить с Трампом о проблемах своей страны. Но так уж устроены проблемы Казахстана, что они сильно зависят от того, в каких отношениях с Россией находятся партнеры Астаны. Ссора России с Западом всегда бьет по национальным интересам Казахстана», — заявил эксперт.Источник РП подчеркнул, что лидер Казахстан готов прилагать, наверное, максимум усилий для нормализации отношений между РФ и Западом. По его мнению, Казахстан, по сути, является заложником всех конфликтов, которыми сопровождается внешняя политика Москвы. В частности, вызванный санкциями и падением цен на нефть кризис в РФ негативно отразился на казахстанской экономике.«Назарбаева не может устраивать текущее положение дел в мировой политике. Он понимает, что, если ничего не измениться, то США будут продолжать давить на Россию. После Украины, стремясь ослабить русского медведя, Вашингтон может начать раскачивать ситуацию в Центральной Азии, поддерживая радикальных исламистов и националистические движения. Очевидно, что под угрозой окажется и его несменяемый в течение 30 лет режим, равно как и стабильность республики в целом», — сказал собеседник РП.Политолог пояснил, что на переговорах с Трампом Назарбаев будет говорить о России в контексте массива проблем собственной страны. Также он не исключает, что президент Казахстана продемонстрирует хозяину Белого дома данные спецслужб, которые свидетельствуют об ухудшении ситуации с безопасностью в регионе. Таким образом Назарбаев даст Трампу понять, что Астана не потерпит присутствия в Центральной Азии американской агентуры.«Я бы назвал Назарбаева главным миротворцем на постсоветском пространстве, а его политику — оплотом межнационального и межконфессионального мира в Средней Азии. Не в пример Украине лидер Казахстана сумел выстроить очень гибкую и при этом выгодную обществу неконфликтную внешнеполитическую линию. У Астаны прекрасные отношения со всеми ведущими державами, хотя с южными соседями не все гладко, но на этот счет есть объективные причины. Тем не менее, миролюбивость и твердость лидера Казахстана вызывает большое уважение», — отметил эксперт.Другой собеседник RT сообщил, что посредническая миссия Назарбаева — это во многом вынужденный выбор Москвы. В настоящее время у Кремля практически не осталось «подходов» к Трампу. Лояльные РФ американские политики и бизнесмены напуганы возможными нападками в СМИ или преследованием со стороны властей за сотрудничество с Москвой.«Говорить сейчас о России с пометкой «положительно» в США, мягко говоря, непринято, особенно, если ты хоть каким-то боком приближен к Трампу. Это вызывает резкую реакцию истеблишмента и общества. И когда закончится эта «токсичность» России, никто не знает. Насколько я могу судить, Москва лишена не только рычагов влияния, но и каналов неформальной коммуникации, которые должны быть с президентом США, хотя бы потому что у него есть ядерная кнопка», — пояснил эксперт.Источник РП предполагает, что Назарбаев может не справиться со своей миссией. По его словам, Москве стоило бы привлечь к переговорам европейцев или японцев, отношения с которыми по «курильскому вопросу» заметно потеплели. Однако европейский истеблишмент, опасаясь обвинений в «потакании Путину», не согласился играть роль посредника. А с Токио, по оценке эксперта, так и не были установлены доверительные отношения.«Назарбаев блестяще справился с задачей по примирению России и Турции. Но с США такой близости у Казахстана, естественно, нет. Назарбаев может выступить лишь как нейтральная фигура, передав Трампу некое неформальное послание от Путина и наоборот. Конечно, он может «понравиться» президенту США, но что конкретно от этой «симпатии» получит в итоге Москва — сказать сложно. Для роли посредника России нужно было «вербовать» какого-либо союзника Штатов, но такой вариант отсутствовал априори», — констатировал собеседник РП. ...